Titulaire surprise ce soir contre Bordeaux, Timothée Pembélé a participé à son premier match avec l’équipe professionnelle contre Bordeaux (2-2). Le titi parisien a été malheureux en marquant contre son camp dès la 10e minute. Mais par la suite, il s’est relevé et a réalisé une performance correcte(noté 5 par la rédaction de CS), n’hésitant pas à s’offrir des percées jusqu’à la surface bordelaise. Pour PSG TV, Timothée Pembélé est revenu sur sa première en Rouge & Bleu.

“C’était ma première titularisation en Ligue 1. J’ai bien commencé malgré mon but contre notre camp. Mais j’ai relevé la tête, je me suis bien rattrapé. On a fait 2-2, un résultat qu’on ne voulait pas, mais je trouve qu’on s’est bien battus, je trouve qu’on a fait un bon match dans l’ensemble, défend Pembélé. On a manqué d’efficacité devant le but, mais pour ma part ça s’est bien passé. Parce que pour un jeune défenseur, commencer son premier match en tant que central, ce n’est pas facile du tout, c’est un poste à risque. Quand tu perds un ballon, ça peut finir en but ou en action dangereuse. Ça montre que le coach me fait confiance.“