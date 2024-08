Pep Guardiola confirme le départ d’Alvarez à l’Atlético

Une nouvelle piste à oublier par le PSG. Intéressé par Julian Alvarez pour renforcer son attaque, ce dernier va rejoindre l’Atlético de Madrid, comme l’a dévoilé son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola.

Si le poste de numéro 9 n’était pas une priorité de recrutement du PSG, ces dernières semaines, des noms d’attaquant de pointe ont été associés au club de la capitale. Les deux qui reviennent le plus souvent sont ceux de Victor Osimhen et Julian Alvarez. Pour ce dernier, il voulait quitter Manchester City pour être sûr d’être titulaire dans son prochain club et avoir un temps de jeu conséquent. Trois clubs étaient intéressés par l’international argentin, Chelsea, le PSG et L’Atlético de Madrid. Mais c’est ce dernier qui devrait rafler la mise.

« Il m’a dit qu’il voulait un nouveau challenge »

Ces derniers jours, la presse évoquait un accord entre le club madrilène et Manchester City autour d’un transfert de 95 millions d’euros, bonus compris. Ce vendredi, Pep Guardiola était présent en conférence de presse à la veille du Community Shield entre Manchester City et Manchester United. Et le technicien espagnol a confirmé le départ de son attaquant chez les Colchoneros. « J’aimerais exprimer ma gratitude envers Julian pour les deux saisons qu’il a passé ici. Nous avons tout gagné ensemble et il a été excellent, qu’il soit dans le 11 ou pas. Il m’a dit qu’il voulait un nouveau challenge, c’est ce qu’il a ressenti. La saison dernière, il a beaucoup joué, y compris avec Erling. Mais je comprends qu’à certains moments importants, il pensait qu’il allait jouer, lance Pep Guardiola dans des propos relayés par Eurosport. L’Atlético est un top club. Quand on m’a dit qu’il voulait partir, j’ai donné mon accord. Il ne doit pas rester ici s’il ne le veut pas. Mais il fallait trouver un accord entre les deux clubs. C’est arrivé, les deux clubs sont satisfaits. Je lui souhaite le meilleur. » Le PSG peut donc se tourner vers une autre piste s’il veut s’offrir un numéro 9.