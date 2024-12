Malgré sa victoire contre Salzbourg, le PSG reste 25e de la phase de ligue de la Ligue des champions et est virtuellement éliminé. Son futur adversaire en C1, Manchester City n’est que 22e. Pep Guardiola espère rapporter un point du Parc des Princes pour conserver ses chances de qualification.

Après la sixième journée de phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG est toujours 25e de la compétition et devra absolument s’imposer au moins une fois lors de ces deux derniers matches européens pour espérer se qualifier pour les barrages de la compétition. Manchester City, son futur adversaire le 22 janvier prochain au Parc des Princes, n’est pas aux mieux avec une 22e place et seulement un point devant les Rouge & Bleu. Alors qu’il est l’un des favoris à la victoire finale, le club anglais est en difficulté dans cette nouvelle formule de la Champions League.

A voir aussi : Lucas Hernandez : « J’ai confiance en cette équipe, les joueurs que nous avons »

« L’objectif, c’est d’être barragiste »

Hier soir, il s’est de nouveau incliné contre la Juventus (2-0) et poursuit sa mauvaise passe avec une victoire lors de ses dix derniers matches, pour sept défaites et deux nuls. Mal en point, mais à l’instant T qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, Manchester City voudra garder son billet pour ce stade de la compétition en réalisant de bonnes performances lors de ces deux derniers matches contre le PSG, le 22 janvier, et Bruges, le 29. Présent en conférence de presse d’après-match, Pep Guardiola, le coach des Cityzens, a dicté la marche à suivre pour cela. « L’objectif, c’est d’être barragiste. Pour cela, il faudra ramener un point de Paris et remporter le dernier match à domicile », indique le coach espagnol dans des propos relayés par L’Equipe.