Pep Guardiola : « J’aime tout de Luis Enrique »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG et Manchester City s’affrontent dans un match crucial pour leur avenir européen. Pep Guardiola s’est présenté en conférence de presse à la veille de ce choc.

Si le PSG est en difficulté en Ligue des champions, actuellement éliminé de la compétition, Manchester City n’est pas aux mieux. Le club anglais est en effet 22e de la phase de ligue de la Ligue des champions, un point seulement devant son futur adversaire. Présent en conférence de presse de veille de match, Pep Guardiola a évoqué l’importance de ce match pour les deux équipes.

« Un match très important pour nous et le PSG«

« Les deux équipes ont encore deux matchs à jouer. C’est un match très important pour nous et le PSG. On ne sait pas de combien de points on a besoin. On verra si mathématiquement ça marche. Feyenoord a été un problème durant la saison. On ne voulait pas être dans de telles dispositions à ce stade de la saison. Mais c’est le sport. Il faut l’accepter et continuer à avancer. Quand on joue contre l‘Inter, la Juve, le PSG… Ce sont des équipes très fortes. Il y a des équipes qui ont gagné quasiment tous leurs matchs. On fait comme on peut dans ces phases de groupes. Beaucoup de choses peuvent se produire. C’est un match très très important. Après, on aura un match à la maison. Faudra-t-il six points ou trois points pour passer ? On ne sait pas. »

« Luis, dans son job, a toujours été meilleur que n’importe qui d’autre »

Le coach espagnol a aussi encensé son compatriote du PSG, Luis Enrique. « J’aime tout de Luis Enrique, de sa façon de jouer. On peut toujours critiquer, l’absence de N°9… Mais ça reste l’une des meilleures équipes. Luis, dans son job, a toujours été meilleur que n’importe qui d’autre. On sait qu’il faut qu’on accepte les critiques, ça fait partie du job. Ce que j’ai vu cette saison, j’adore. C’est une équipe très jeune, très dynamique. Avec Dembélé, Barcola, le rythme qu’ils imposent… Ce n’est jamais facile de gagner ici. En dehors de la connexion avec Luis, nos familles sont très proches, on est très liés. Je l’aime, il nous aime. On a une connexion incroyable à beaucoup de niveaux. On peut ne pas être en contact pendant longtemps, mais quand on se revoit, on est contents. J’aimerais qu’il y ait une performance très mauvaise du PSG demain (sourire), mais notre relation restera à jamais. J’ai commencé un peu avant lui. Le FC Barcelone de Luis Enrique était une équipe incroyable. Pour le PSG, gagner la Ligue 1 n’est peut-être pas assez, on connait la pression qu’ils ont. On a connu ça avec Manchester City. »