Pep Guardiola voudrait s’inspirer de Luis Enrique et son PSG

Le PSG est le meilleur club d’Europe cette saison. Avec son jeu collectif, il a impressionné. Pep Guardiola, le coach de City souhaiterait s’inspirer du PSG.

Avec le départ de Kylian Mbappé, beaucoup voyaient une saison difficile pour le PSG, mais pas Luis Enrique. Le coach du PSG assurait que son équipe serait meilleure lors de sa deuxième saison sur le banc parisien. Et le coach espagnol avait raison. Sans stars, c’est le collectif qui a brillé. Proposant un très beau jeu, le club de la capitale a dominé la Ligue 1, étant proche de terminer la saison invaincu. Il a remporté le Trophée des champions et la Coupe de France avec un final en apothéose en soulevant la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0). Quand on est le meilleur dans son domaine, on est souvent copié.

Il aurait fixé comme objectif à ses joueurs de faire circuler le ballon encore plus vite

Selon les informations d’ESPN, Pep Guardiola serait impressionné par la méthode de l’entraîneur du PSG. Il aurait fixé comme objectif à ses joueurs de faire circuler le ballon encore plus vite que par le passé. Un peu à l’image du PSG lors de la finale aux allures de récital contre les Nerrazurri en Ligue des champions. Lors de la séance d’entraînement à l’Université Lynn samedi dernier, Pepijn Lijnders, l’adjoint du coach espagnol, marchait entre les exercices en criant « vitesse, vitesse », conclut ESPN.