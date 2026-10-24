Performant sur le terrain, Désiré Doué fortement courtisé par les sponsors 

Désiré Doué est l’un des meilleurs joueurs du monde. Le numéro 14 du PSG est également l’un des joueurs les plus sollicités par les sponsors. Pour autant, il reste prudent autour de ça.

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Désiré Doué a vraiment lancé sa carrière parisienne en fin d’année 2024 où, par ses performances, il est devenu l’un des cadres de l’effectif de Luis Enrique avec en point d’orgue sa finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), durant laquelle il s’est offert un doublé et une passe décisive. Reconnu mondialement, il attise les convoitises des sponsors, qui sont très nombreux à vouloir s’associer à lui. Depuis sa révélation au grand public au printemps 2025, les annonceurs se sont dès lors bousculés – plus encore que pour Ousmane Dembélé – pour le phénomène, assure L’Equipe. Jeune (21 ans), talentueux, bien éduqué, stylé, frais, il coche pas mal de cases, lance le quotidien sportif.

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Il prend le temps d’examiner les offres

À date, il a signé un seul partenariat, avec Nike l’an dernier pour une belle somme et plusieurs années. Avant de s’engager avec la virgule, le numéro 14 du PSG a discuté avec plusieurs équipementiers pendant un an et demi. Comme pour tout ce qu’il fait, il s’est structuré pour répondre sur ce terrain-là. Il a déposé plusieurs marques à son nom à l’INPI, a pris quelqu’un pour s’occuper des aspects communication et sponsoring, Jeremy Puzos. Mais il ne court pas le cachet et prend le temps d’examiner les offres, avec en tête de viser des collaborations sur le long terme, dans des domaines qui font sens. Il ne veut pas être un produit marketing ni que cela parasite sa carrière sportive, assure L’Equipe. Car sa priorité – pour ne pas dire son obsession – se situe là, sur les pelouses. Avec lui, tout est tourné autour de la performance et, ajouté à la prudence extrême de son entourage, cela le conduit peut-être à négliger d’autres aspects.



















