Pernod-Ricard renonce finalement à sponsoriser le PSG

Il y a quelques jours, le PSG a officialisé un partenariat avec la marque Pernod-Ricard. Mais cette collaboration n’a pas plus du côté de Marseille, ville originaire de la marque de vins et spiritueux. Ce jeudi, cette dernière a expliqué finalement renoncer à ce partenariat.

La polémique aura eu la peau de ce partenariat entre le PSG et le groupe de vins et spiritueux Pernod-Ricard. Il y a quelques jours, le PSG officialisait un partenariat avec le groupe Pernod-Ricard. Une association qui avait heurté les Marseillais, jusqu’au maire de la ville Benoît Payan, qui avait expliqué qu’il allait rencontrer le patron du groupe pour qu’il renonce à ce partenariat. La raison ? La marque Pastis a été créée à Marseille et les habitants de la cité phocéenne prenaient ça comme une trahison. Avec la polémique qui enflait, Pernord-Ricard, par la voix de son président-directeur Général, Alexandre Ricard, a expliqué qu’il renonçait à sponsoriser le PSG.

« C’est une décision qui vient du coeur que je prends aujourd’hui »

« J’ai pris cette décision pour le Groupe et en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires, au premier rang desquels ma famille. Cela fait plus de 90 ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus fort que tout, lance Alexandre Ricard dans un communiqué. C’est donc une décision qui vient du cœur que je prends aujourd’hui. Je suis certain que les personnes ayant travaillé sur ce projet comprendront mon choix. Pernod Ricard continuera fièrement à revendiquer ses origines et la sincérité des liens qui unissent nos marques à leurs communautés. »