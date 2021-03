Perrin : “Le PSG a des problèmes de mental sur un match”

En perdant hier contre Nantes (1-2), le PSG a concédé sa septième défaites en Ligue 1, son pire total sous l’ère QSI. Ses adversaires semblent ne plus avoir peur des Rouge & Bleu au moment de les affronter. Pour Alain Perrin, ce constat est normal, le PSG n’ayant en aucun cas le visage d’un rouleau compresseur. “Cette année, le PSG n’a rien à voir avec le rouleau compresseur du début de saison 2019-2020. On voit parfois des qualités individuelles qui s’expriment. Mais il n’y a plus un secteur de jeu où l’on se dit : Ils sont injouables. Paris a des problèmes de mental et de physique sur un match. Donc, l’adversaire sait qu’à un moment ou à un autre, il va y avoir des possibilités. Et cela change tout, note Perrin pour le Parisien. On sent que cette équipe ne vit que pour la Ligue des champions et voit le championnat comme une affaire courante à expédier.“

Pour Rolland Courbis, les remplaçants parisiens ne sont pas au niveau des titulaires. “Je n’imagine pas une seconde le PSG ne pas être champion. Mais c’est vrai que les remplaçants, cette année, ne sont pas au même niveau que les titulaires. Et il y a des gars qui sont en méforme et d’autres, comme Verratti, qui ne sont pas toujours à 100 % de leur motivation. Résultat, tu fais moins peur.“