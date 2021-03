Perrin : “L’équipe-type du PSG ne peut pas remporter les dix derniers matches de L1 et jouer en plus la C1”

Demain, le PSG jouera un 16e de finale de la Coupe de France à Brest. Mais les têtes sont à la Ligue 1, serrée comme jamais, et à la Ligue des champions (huitième de finale retour mercredi contre le Barça au Parc des Princes). Si le PSG poursuit son aventure européenne, il ne sera pas à 100% sur tous les fronts, Alain Perrin, ex entraîneur de l’OM et de l’OL, en est convaincu.

“Ce que j’avais remarqué l’année du titre avec Lyon en 2008, c’est que dans le sprint final, l’entraîneur n’a plus rien à faire. Quand on a de vrais compétiteurs, les tauliers prennent les choses en main. On n’a plus qu’à accompagner l’équipe. Le PSG est capable de gagner les dix derniers matches. Mais il y a encore la Ligue des champions. Comme par hasard, les Parisiens sont passés au travers après le Barça contre Monaco. Il va y avoir un quart de finale et ça va les pénaliser. Ils n’ont pas une si grosse réserve que cela dans l’effectif”, juge Alain Perrin dans Le Parisien. “L’équipe-type du PSG ne peut pas remporter les dix derniers matchs et jouer en plus la Ligue des champions. Ou il y aura des blessures et donc un handicap immédiat, ou il faudra une rotation et on est moins sûr que les remplaçants gagnent les matches.”