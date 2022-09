Depuis quelques jours, les déclarations de Kylian Mbappé sur le fait qu’il ait plus de liberté sur le terrain en équipe de France qu’au PSG, font beaucoup parler. Malgré ça, il affiche tout de même de belles statistiques avec dix buts en neuf matches avec les Rouge & Bleu. Les avis divergent sur ce sujet. Pour Alain Perrin, il ne faut pas s’inquiéter pour l’attaquant.

« Tout est question d’adaptation »

« Il y a une différence dans le partage des responsabilités au PSG et en bleu. En équipe de France, on lui a donné un rôle sur mesure alors qu’à Paris, il doit composer avec Neymar et Messi. Mais dans les deux cas, je suis persuadé que Didier (Deschamps) et Christophe (Galtier) cherchent à le mettre dans les meilleures conditions possible, lance Alain Perrin pour le Parisien. Tout est question d’adaptation. Dans son registre, Mbappé est tellement exceptionnel que quel que soit le système, il trouvera la place de s’exprimer. »