Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Une équipe redoutable aux yeux du coach Peter Bosz.

Le PSG entame une semaine importante de son début de saison. Avec deux matches face au PSV Eindhoven en Ligue des champions et l’Olympique de Marseille en Ligue 1, les Rouge & Bleu sont attendus au tournant. Et ce mardi, face au club néerlandais, une victoire permettrait au club parisien de se relancer dans cette Ligue des champions avant de voir le niveau monter crescendo (Atlético de Madrid et Bayern Munich). En face, le PSV est imprenable dans son championnat (9 victoires en 9 matches) mais éprouve également des difficultés en C1 avec un match nul et une défaite.

« Aujourd’hui, le PSG est vraiment une équipe qui joue de manière très offensive »

Ancien coach de l’Olympique Lyonnais et désormais sur le banc du PSV Eindhoven, Peter Bosz a été invité à comparer le PSG de Luis Enrique à celui de la saison 2021-2022 avec les trois stars Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Et pour le technicien néerlandais, la formation parisienne est désormais plus difficile à manoeuvrer : « Il y a une grande différence, sans les trois ou quatre gros joueurs qui étaient là, entre l’équipe du PSG de l’époque durant laquelle j’étais à Lyon (2021-2022) et celle d’aujourd’hui. Aujourd’hui, le PSG est vraiment une équipe qui joue de manière très offensive, avec un entraîneur (Luis Enrique) qui prône un jeu de domination. Les deux équipes sont extraordinaires, mais gagner contre celle d’aujourd’hui est plus difficile », a déclaré Peter Bosz en conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Le coach de 60 ans a aussi passé un coup de gueule après les restrictions contre les supporters pour le déplacement à Paris. Les fans néerlandais ne garniront finalement pas les tribunes parisiennes : « C’est dommage, je trouve ça ridicule. Malheureusement, je n’ai pas tous les détails. Mais c’est dommage de ne pas avoir ses supporters dans la meilleure compétition. Nous voulions nos supporters avec nous. Ce n’est pas normal qu’ils ne soient pas là. Je ne comprends pas, parce que le foot, c’est une fête pour tous et aussi pour les supporters. Les joueurs étaient très contents se qualifier en Champions League. Et sans supporters, ce n’est pas pareil. Pour eux, c’est vraiment dommage. »