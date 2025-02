Petermann : « Quand vous avez toutes les infos, vous comprenez l’agacement de Nasser »

Nasser al-Khelaïfi est dans le viseur de John Textor depuis plusieurs semaines en raison notamment de la crise des Droits TV. Maarten Petermann, le propriétaire de Lille, a tenu à prendre la défense du président du PSG.

Ces derniers jours, une vidéo de la réunion sur l’attribution des droits TV de la Ligue 1 a été divulguée. On voit les présidents des clubs de Ligue 1 s’écharper sur ce sujet. On y voit aussi une passe d’arme entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor. Ces derniers jours, le dirigeant lyonnais n’a pas hésité à tacler le prédisent du PSG sur sa double casquette, lui qui est également président de beIN Sports, estimant qu’il y avait conflit d’intérêt. Dans une interview accordée à L’Equipe, Maarten Petermann, le propriétaire de Lille, a tenu à prendre la défense de Nasser al-Khelaïfi.

« J’ai vu de mes propres yeux Nasser à Londres se tenir à l’écart, attendre dans une autre pièce pendant la négociation avec beIN »

« Il ne voulait même pas être impliqué. Pour beIN, c’était compliqué : la chaîne a un accord de distribution avec Canal + (de plus de 250 M€ par an) et venait de devenir rentable. Mais nous avons poussé beIN pour ces 100 M€ supplémentaires. Par rapport à l’inconnu de la création d’une chaîne de la Ligue, avec de nombreux petits clubs ayant besoin de garanties minimales sur leurs revenus pour le processus d’approbation de la DNCG, c’était le bon choix. Sauf que le 14 juillet, tout le monde n’avait pas le même niveau d’information. On a présenté aux présidents un résultat final qu’ils n’aimaient pas, deux options pas si intéressantes, avec de mauvaises implications financières pour eux. Et comme dans tous les cas où l’argent à partager diminue, les gens s’énervent. Mais quand vous avez toutes les infos, vous comprenez l’agacement de Nasser. Être attaqué juste parce que les gens ne savent pas ce que vous avez fait pour essayer d’aider, ça peut faire monter les émotions. Et l’autre élément, c’est le débat houleux avec LFP Media sur le contrôle de leurs coûts. La position de NAK, à la fois président du PSG et de beIN Sports, ne vous agace pas ? Non, j’ai vu de mes propres yeux Nasser à Londres se tenir à l’écart, attendre dans une autre pièce pendant la négociation avec beIN. J’ai participé aux négos avec Yousef et nous avons eu des échanges très houleux. Après tout, sa chaîne n’est pas une organisation caritative… Et sur ce sujet, Nasser ne s’est joint à la fameuse visio qu’à contrecœur lorsque les frustrations ont pris de l’ampleur, compte tenu de la pression et du peu de temps que nous avions pour trouver une solution. Mais au final, il reste le grand patron de beIN. Oui, mais président d’un grand groupe audiovisuel dont il n’est pas le propriétaire. Et sur le plan opérationnel, la Ligue a négocié, du début à la fin, avec Yousef (Al-Obaidly, PDG de beIN Sports France et DG de beIN Media Group). Je pense que Nasser aurait préféré qu’Amazon vienne et fasse une meilleure offre. »