La “brouille” entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé après le match contre la Bulgarie fait encore beaucoup parler. Il en a été beaucoup question lors de la conférence de presse de l’attaquant parisien. Emmanuel Petit estime que les paroles des deux Français étaient déplacées. “La polémique qu’il y a avec Giroud, ce qu’a dit Giroud j’ai trouvé ça déplacé et la réponse de Kylian Mbappé je la trouve déplacé aussi. […]Le problème, c’est que quand cela ne va pas dans son sens, il est souvent agacé. Ça me rappelle un peu Neymar au PSG, assure Petit pour RMC. Ce serait aussi qu’avec son statut, il est amené que des fois les choses n’aillent pas dans son sens et qu’il prenne de la force mentale pour aller au-dessus de tout ça.“