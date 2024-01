Le PSG a parfaitement commencé son année 2024 en remportant le Trophée des Champions face à Toulouse (2-0) mais devra être vigilant sur l’état physique de Warren Zaïre-Emery.

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery a déjà soulevé son deuxième trophée en professionnel avec les Rouge & Bleu. Mais cette saison, le Titi de 17 ans a pris une autre dimension en devenant un joueur indispensable dans l’entrejeu du PSG. Des belles performances qui lui ont valu d’être appelé pour la première fois en équipe de France en novembre dernier. Mais lors de ce rassemblement, le milieu parisien a été victime d’une entorse de la cheville droite. Et alors qu’il devait être absent jusqu’à la trêve hivernale, le néo-international français a finalement participé aux dernières échéances importantes des Parisiens en fin d’année. Mais son état physique doit faire l’objet d’une étroite surveillance.

Une année 2024 chargée attend Zaïre-Emery

Comme le rapporte L’Equipe, le PSG a une petite inquiétude après sa victoire au Trophée des Champions ce mercredi. Pendant longtemps en fin de rencontre, Warren Zaïre-Emery s’est tenu la cheville droite, celle qui a été victime d’une entorse il y a deux mois. Mais, « le mois de janvier du PSG, qui n’est pas trop chargé, devrait tout de même lui laisser le temps de récupérer », précise le quotidien sportif. Reste désormais à savoir si WZE sera laissé au repos face à l’US Revel dimanche prochain pour l’entrée en lice des Parisiens en Coupe de France. Un moindre mal pour le Titi, sollicité aussi bien sur qu’en-dehors du terrain. Surtout qu’une année 2024 chargée attend le natif de Montreuil. En plus des échéances importantes avec le PSG, dont la Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery est aussi un candidat plus que sérieux pour disputer l’Euro 2024 et les Jeux Olympiques à Paris cet été. Son état physique sera donc scruté de près et nécessitera une attention particulière pour un joueur déjà devenu indispensable dans l’effectif de Luis Enrique.

À noter que le technicien espagnol pourrait aussi se passer de Milan Skriniar pendant quelques matches. Touché à la cheville face au TFC, le Slovaque a dû céder sa place à Lucas Beraldo. L’ancien de l’Inter pourrait être absent « pendant quelques matches vu comment le Slovaque boitait », rapporte L’E. Cela se rajoute aux forfaits longue durée de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes mais aussi aux absences de Lee Kang-In et Achraf Hakimi qui vont respectivement participer à la Coupe d’Asie des Nations (du 12 janvier au 10 février) et la CAN (du 13 janvier au 11 février) avec la Corée du Sud et le Maroc.