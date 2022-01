Vannes s’est logiquement incliné ce soir contre le PSG (0-4) en 16es de finale de Coupe de France. Mais le club de National 2 n’a pas démérité. Clément Pétrel – le gardien du club morbihannais – a longtemps repoussé l’échéance en réalisant de très belles parades. Il a salué la performance de son équipe avant d’expliquer avoir échangé son maillot avec Keylor Navas, un gardien qu’il « aime bien. »

« Tout va beaucoup plus vite. Les frappes, ça dégaine plus vite. Je pense que l’on n’a pas à rougir de notre prestation. Certes on prend quatre buts mais on a proposé du beau jeu. On sait très bien que le PSG c’est difficile mais on est fier d’avoir joué à la Rabine, salue Pétrel au micro de France 3. On a su montrer nos couleurs et de quoi on était capable, donc c’est cool.«