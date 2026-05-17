PFC / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+ 3), le PSG dispute son dernier match de Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC. Une dernière répétition avant la finale de la Ligue des champions.

Officiellement sacré champion de France mercredi sur la pelouse du RC Lens (2-0), le PSG va disputer son dernier match de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce dimanche soir. À cette occasion, l’équipe de Luis Enrique va affronter le Paris FC dans un derby parisien. Une dernière répétition pour les Rouge & Bleu avant la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le 30 mai à Budapest.

À une heure et demie du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le Paris FC et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi dernier, le club de la capitale s’était imposé à Bollaert face au RC Lens (2-0). Un bon résultat annoncé ici par Pépère final Budapest, 10Anonymous et Skala94. Félicitations à eux !!!