PFC / PSG – Le groupe du PSG avec deux retours et des titis

Ce dimanche soir (21 heures, Ligue 1+ 3), le PSG affronte le Paris FC lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Quelques heures avant le derby, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Le PSG va terminer sa saison 2025-2026 de Ligue 1 ce dimanche soir avec le plus court déplacement de son histoire lors de la 34e et dernière journée. Les Parisiens vont en effet affronter le Paris FC au stade Jean-Bouin, qui se situe à côté du Parc des Princes. Pour cette dernière répétition avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain, Luis Enrique doit faire sans cinq joueurs. Blessés, Willian Pacho, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou, qui ont repris l’entraînement individuel, sont forfaits pour ce derby francilien.

À lire aussi : Paris FC / PSG – Les compositions probables selon la presse

Warren Zaïre-Emery et Kang-in Lee de retour

Le coach du PSG pourra en revanche compter sur le retour de Warren Zaïre-Emery et Kang-in Lee. Le titi parisien, touché au dos, avait été laissé au repos pour les deux derniers matches du PSG contre le Stade Brestois (1-0) et Lens (0-2). L’international sud-coréen avait lui manqué le déplacement à Lens en raison d’un choc reçu à la cheville gauche lors du dernier match de la saison au Parc des Princes contre les Brestois. Comme lors des trois derniers matches des Rouge & Bleu en Ligue 1, plusieurs titis ont été convoqués par Luis Enrique (Dimitri Lucea, Bilal Laurendon).

Le groupe du PSG