PFC / PSG : les compositions officielles

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+ 3), le PSG dispute son dernier match de Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC. Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Un derby parisien pour clôturer en beauté la saison 2025-2026 de Ligue 1. Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+ 3), le PSG fera le très court déplacement sur la pelouse du Paris FC, pour le compte de la 34e journée du championnat. Une dernière répétition pour les Rouge & Bleu avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai à Budapest. Pour ce derby francilien, Luis Enrique a aligné une équipe compétitive.

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Un trio d’attaque Barcola – Dembélé – Kvaratskhelia

Dans les buts, Matvey Safonov est titulaire. En défense, Warren Zaïre-Emery dépannera au poste de latéral droit, tandis que Dimitri Lucea connaîtra sa première titularisation à gauche. La charnière centrale est composée de Marquinhos et Illia Zabarnyi. Dans l’entrejeu, le trio Lucas Beraldo, Vitinha et Fabian Ruiz est aligné. Enfin, l’attaque est composée de Bradley Barcola, Ousmane et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Paris FC / Paris Saint-Germain

34e journée de Ligue 1 – Stade : Jean-Bouin – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Ligue 1+ 3 – Arbitre principal : Guillaume Paradis – Arbitres assistants : Ludovic Reyes et Nicolas Durand – Quatrième arbitre : Azzédine Souifi – VAR : Yohann Rouinsard et Ludovic Remy

Le XI du PFC : Trapp – Camara, Coppola, Otavio, Matondo – Lees-Melou (c), Chergui – Ikoné, Munetsi, Simon – Geubbels Remplaçants : Nkambadio, Marchetti, Gory, Kebbal, Cafaro, Traoré, Lopez, Koleosho, De Smet

: Trapp – Camara, Coppola, Otavio, Matondo – Lees-Melou (c), Chergui – Ikoné, Munetsi, Simon – Geubbels Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Zabarnyi, Lucea – F.Ruiz, Beraldo, Vitinha – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Marin, G.Ramos, Doué, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Mbaye, J.Neves

: Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Zabarnyi, Lucea – F.Ruiz, Beraldo, Vitinha – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia