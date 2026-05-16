PFC / PSG – L’horaire de la remise du trophée de champion est connu

Ce dimanche soir, avant le derby francilien face au Paris FC, le PSG recevra officiellement son trophée de champion de France au stade Jean-Bouin.

Après sa victoire sur la pelouse du RC Lens (2-0) en milieu de semaine, le PSG a été officiellement sacré champion de France pour la 14e fois de son histoire. Un succès qui confirme un peu plus son hégémonie sur la scène nationale. Désormais, l’équipe de Luis Enrique peut pleinement se concentrer sur la préparation de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest.

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Une remise du trophée à 20 heures

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+), le PSG disputera son dernier match de Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC. L’occasion pour les Rouge & Bleu de recevoir leur trophée de champion de France. En effet, selon nos informations, la Ligue remettra le titre aux Parisiens une heure avant le coup d’envoi de la rencontre, soit à 20 heures, au stade Jean-Bouin, avant l’échauffement des deux équipes. Pour les supporters présents sur place, il faudra se rendre tôt au stade pour ne pas manquer cet événement. Pour les téléspectateurs, il faudra donc être devant la télévision à 20 heures pour voir les Parisiens soulever leur cinquième trophée de Ligue 1 consécutif.