Titulaire lors de la défaite du PSG contre le Paris FC ce dimanche soir, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure à la demi-heure de jeu. Il n’aurait pris aucun risque.

Dans treize jours, le PSG jouera sa deuxième finale de suite de Ligue des champions contre Arsenal à Budapest. Ce dimanche, le club de la capitale jouait son dernier match de la saison en Ligue 1 avec le derby francilien contre le Paris FC. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Bradley Barcola, le PSG a vu le PFC renverser la rencontre dans les quinze dernières minutes de la rencontre (2-1). Titulaire en pointe de l’attaque, Ousmane Dembélé a dû quitter ses coéquipiers un peu avant la demi-heure de jeu.

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Plus de précisions dans les prochains jours

À l’issue de la rencontre, Luis Enrique et Joao Neves ont été questionnés sur l’état de la blessure du numéro 10 du PSG. Ils ont expliqué ne pas connaître la gravité mais espérer que ce n’était rien. Fabrice Hawkins, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, explique que selon les premiers éléments il s’agit d’une simple précaution après une alerte pour Ousmane Dembélé. Sa situation est à suivre dans les prochains jours, le PSG ayant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal dans un peu moins de quinze jours avant que la Coupe du monde ne commence, lui qui a, sans surprise, été convoqué par Didier Deschamps avec l’équipe de France.