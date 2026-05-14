PFC / PSG – Pas de remise de trophée au stade Jean-Bouin

Sacré champion de France, le PSG ne recevra pas son trophée lors de la dernière journée de Ligue 1 sur la pelouse du stade Jean-Bouin.

Quand le Paris Saint-Germain recevra-t-il son trophée de champion de France ? Officiellement sacré ce mercredi après son succès sur la pelouse du RC Lens (2-0), le club parisien ne connaît pas encore la date de la remise du trophée. En effet, comme annoncé il y a quelques jours, le PSG aurait aimé recevoir son Hexagoal dans son stade, juste après son très court déplacement sur la pelouse du Paris FC. Malgré la seule rue à traverser, la demande parisienne a été refusée en raison d’une organisation trop tardive après 23 heures.

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Pas de date fixée pour le PSG

Ainsi, la Ligue avait demandé au PFC la possibilité d’organiser la remise du trophée au stade Jean-Bouin. Mais le promu parisien n’était pas favorable a cette solution, lui qui avait prévu de longue date un hommage à ses joueurs en fin de contrat, ainsi qu’un feu d’artifice en fin de rencontre. Comme le rapporte L’Equipe, « la LFP ne comptant pas imposer au Paris FC la cérémonie de remise du trophée de son 14e titre de champion de France, il va donc falloir trouver une autre date. » Avec sa finale de Ligue des champions prévue le 30 mai prochain, le PSG n’a pas fixé de date à ce jour.