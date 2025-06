Philippe Diallo (président FFF) : « Dembélé mérite de remporter le Ballon d’Or »

Auteur d’une saison de très haut vol avec le PSG, Ousmane Dembélé fait partie des favoris pour remporter le Ballon d’Or 2025. Et le Français a le soutien du président de la FFF.

Après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022), Ousmane Dembélé sera-t-il le sixième français à soulever le Ballon d’Or ? Pour cela, il faudra attendre le 22 septembre prochain. Mais, il ne fait aucun doute que le numéro 10 du PSG fait partie des grands favoris, à la lutte Lamine Yamal, pour remporter cette distinction individuelle. Auteur de la meilleure saison de sa carrière (33 buts, 15 passes décisives), l’international français a surtout été un acteur majeur du sacre du PSG en Ligue des champions. En plus de son palmarès, l’attaquant de 28 ans a également d’autres argument de poids en ayant été élu meilleur joueur de Ligue 1 et de Ligue des champions.

Dans un entretien au journal Le Figaro, le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, a été questionné au sujet du Ballon d’Or 2025. Et la patron du football français milite pour une victoire d’Ousmane Dembélé le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet : « Ousmane Dembélé ? le favori, peut-être. Ousmane Dembélé a réalisé une saison exceptionnelle et je me réjouis qu’on ait deux joueurs (Dembélé, Mbappé) qui doivent être a minima sur le podium, et qu’Ousmane Dembélé mérite de remporter ce trophée. »