Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Maccabi Haïfa dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une rencontre qui peut permettre au club de la capitale de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. De son côté, le Maccabi Haïfa voudra surfer sur sa victoire contre la Juventus Turin pour tenter de rester en vie dans ce groupe H. Pierre Cornud, latéral gauche français du club israélien, estime que son équipe peut rêver de faire un bon résultat au Parc des Princes.

« Au match aller, on les a mis en difficulté«

« Au match aller ils ont joué en 3-5-2, on les a mis en difficulté surtout en première mi-temps. Je ne pense pas tellement que ce soit par rapport au système que cela se joue, c’est par rapport à nous, comment jouer notre football, se remémore Cornud pour RMC Sport. On a un coach ambitieux, on veut aussi aller chercher les équipes, ne pas jouer avec la peur, jouer avec un bloc bas…. Il veut essayer de jouer son football. On est obligés de rêver. On a battu la Juve. Il faut penser au match de demain mais ne pas rester trop focalisé dessus. On peut aussi rêver de faire quelque chose, pourquoi pas. L’équipe a toujours la même envie. On a eu un petit bémol avec la blessure de notre arrière droit lors du dernier match mais sinon tout le monde est opérationnel. »