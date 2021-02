Pierre-Fanfan : “Leonardo ne fait qu’assumer son rôle de directeur sportif”

Leonardo a invité gentiment Kylian Mbappé à se positionner, à se décider sur son avenir alors qu’il est sous contrat avec le PSG et que le club désire prolonger son engagement qui court jusqu’en 2022. Logique pour José-Karl Pierre-Fanfan. L’ancien défenseur du PSG estime que Leonardo se devait de lancer ce message avec une forme de délicatesse.

“Leonardo ne fait qu’assumer son rôle de directeur sportif. A un moment donné, il faut qu’il tranche, il doit prendre ce risque là. Ce n’est pas un ultimatum, il veut juste que la décision intervienne assez rapidement. Pas dans six mois. On a planté le décor, établi le projet, on a les contours plus ou moins du contrat, les années, les montants, maintenant il faut se positionner. Si ce n’est pas le cas, il faut qu’il ait le temps de se projeter sur un autre projet. Aujourd’hui, le projet, il est avec Mbappé. Mais il ne va pas attendre de se retrouver en fin de contrat avec lui. Qu’est-ce que deviendrait le PSG… C’est pour ça que je dis que Leonardo est dans son rôle de directeur sportif, il l’assume”, a déclaré José-Karl Pierre-Fanfan lors du Late Football Club de Canal Plus.