Pour la manche aller des barrages de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé 0-3 face au Stade Brestois. Un résultat logique selon Pierre Lees-Melou, qui a provoqué le penalty du 0-1 à la 20e minute de jeu.

Le tableau d’affichage du Roudourou à la fin de la rencontre entre le Stade Brestois et le PSG reflète parfaitement la physionomie du match. C’est en tous cas ce que Pierre Lees-Melou a expliqué en zone mixte, au sortir de la rencontre : « Forcément déçu. Même si on savait que ça allait être une mission compliquée. C’est un résultat logique, il ne faut pas se mentir. La seule pointe de frustration, c’est de ne pas avoir marqué ce soir. On a eu des situations, deux poteaux notamment. Un but n’aurait pas été immérité. Mais sinon, le résultat est mérité. Il n’y a rien à dire. On a souffert ce soir. Il faut se l’avouer. Ils ont quand même une maîtrise supérieure à nous« , a déclaré le milieu de terrain français. Un résultat logique mais des regrets à nourrir pour les Bretons ? : « C’est dommage, si on regarde les buts pris, ça reste des détails. Sur le premier, c’est une erreur de ma part. Sur le deuxième, on aurait dû couper l’action. Le troisième, il passe au milieu de trois joueurs. On doit prendre le ballon. Ça reste quand même des détails, mais ça montre que c’est le haut niveau. Il y a un cran ou deux au-dessus« .

A la 20e minute de jeu, Pierre Lees-Melou s’est retrouvé fautif d’une main dans la surface de réparation, permettant ainsi aux Parisiens et plus particulièrement à Vitinha d’ouvrir le score : « Fautif ? Bien sûr. La main, ça va trop vite. Mais c’est la perte de balle. Je dois dégager. Je fais une erreur en voulant ressortir le ballon proprement. Des fois, il faut savoir dégager dans ces zones-là« , a déclaré le joueur de 31 ans, avant de poursuivre sur une éventuelle exclusion craint : « Oh non, du tout. Je ne peux pas me découper le bras malheureusement. Il n’y a pas de geste (intentionnel). C’est dans le feu de l’action. Je savais que je n’allais pas être exclu, mais je savais qu’il y avait penalty par contre. Je n’avais aucun doute« . La manche retour de ce barrage de Ligue des Champions se jouera le mercredi 19 février prochain (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Le Stade Brestois peut-il encore espérer ? : « On reste Brest, on ne va rien lâcher comme l’a toujours fait. Ça reste beau d’être encore dans cette compétition, je pense. Beaucoup nous enterraient avant même d’avoir commencé. On va quand même y aller avec nos valeurs. On ne va pas y aller en étant défaitistes. Mais on sait très bien que ça reste une mission quasi impossible. On va essayer de défendre le club, nos supporters et de ne pas prendre le même score là-bas« , a répondu Pierre Lees-Melou.

YouTube : Canal Supporters Paris