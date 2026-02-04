Pierre Mounguengue bientôt professionnel au PSG ?

Meilleur buteur chez les U19 du PSG, Pierre Mounguengue pourrait prochainement signer un contrat professionnel avec les Rouge & Bleu.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique en 2023, le PSG mise une partie de son projet sur la progression de nombreux jeunes de son centre de formation. Des joueurs comme Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou sont présents avec le groupe professionnel et d’autres pourraient connaître la même trajectoire dans les mois et années à venir.

Mounguengue suivi par des clubs allemands et belges

Et cela pourrait notamment concerner Pierre Mounguengue. Meilleur buteur des U19 cette saison (14 buts toutes compétitions confondues), l’attaquant de 18 ans performe depuis ses débuts à Evry puis à l’US Villejuif. Arrivé au PSG en 2021, l’avant-centre d’1m82 est devenu un joueur important de l’équipe de Jean-François Vulliez. « Au sein du club champion d’Europe, le Titi de 18 ans est décrit comme un élève studieux, lui qui passera son bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) cette année. On considère également qu’il a passé un cap en se développant physiquement et en gagnant en confiance », rapporte Le Parisien. Et selon le quotidien francilien, le PSG souhaite le conserver et pourrait prochainement lui offrir son premier contrat professionnel, lui qui est encore lié aux Rouge & Bleu jusqu’en juin 2026. Mais, le club de la capitale devra se méfier de la concurrence. Des clubs allemands et belges se sont déplacés à plusieurs reprises pour voir jouer l’international U17 français, conclut LP.