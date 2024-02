Alors que la tension est montée d’un cran cette semaine entre la Mairie de Paris et Nasser al-Khelaïfi suite au discours du président parisien, Pierre Rabadan espère toujours renouer le dialogue avec les Rouge & Bleu.

L’histoire d’amour entre le PSG et le Parc des Princes pourrait bientôt prendre toucher à sa fin. Suite à la décision du Conseil de Paris de valider la position d’Anne Hidalgo de ne pas vendre le Parc des Princes, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a rapidement réagi dans un discours sans détour : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! » Mais la Mairie de Paris espère toujours que les Rouge & Bleu resteront dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, en trouvant d’autres solutions qu’une vente.

« On veut que le PSG reste au Parc des Princes »

Dans une interview accordée à franceinfo ce dimanche, l’adjoint à la mairie de Paris chargé des Sports, Pierre Rabadan, a rappelé son désir de renouer le dialogue avec le PSG : « Il faut que le dialogue reprenne. Il faut se rencontrer, le temps est passé, il faut changer d’attitude, personne ne doit être pris en otage. On veut la même chose que les supporters, on veut que le PSG reste au Parc des Princes. C’est où le club a été créé, a grandi, a fait son histoire. »

S’il regrette le climat tendu et une situation qui n’est « agréable pour personne, en premier pour les supporters du PSG », Pierre Rabadan rappelle que des solutions existent pour que le club reste au Parc sans vendre le stade : « Rénovation, agrandissement, un certain nombre d’aménagements nécessaires pour que le club continue de grandir. »