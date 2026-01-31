Pierre Sage : « On met la pression sur le PSG »

La semaine dernière, le PSG a repris la tête de la Ligue 1. Il l’a de nouveau cédé provisoirement à Lens, vainqueur du Havre hier soir lors de la 20e journée de Ligue 1.

Si le PSG avait totalement dominé la Ligue 1 la saison dernière, lors de cet exercice 2025-2026 il doit batailler avec le RC Lens pour la première place. La semaine dernière, le club de la capitale avait repris la tête du championnat avec sa victoire aux forceps contre Auxerre (0-1) et la défaite des Lensois contre Marseille (3-1). Hier soir, Lens pouvait provisoirement retrouver la première place avec sa rencontre contre Le Havre. Et contre les Havrais, les Lensois se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) pour provisoirement redevenir leaders. Le PSG devra s’imposer contre Strasbourg demain pour reprendre sa place. À l’issue de la victoire lensoise, Pierre Sage, le coach du club nordiste, a évoqué ce mano à mano avec le PSG.

À lire aussi : Info à la Une – Le PSG retrouve sa place de leader en Ligue 1

« Je ne pense pas qu’on se batte sur du long terme avec le PSG »

« On met la pression sur le PSG. Luis Enrique a dit en gagnant à Auxerre qu’il mettait la pression sur Lens, nous, on met aussi la pression sur le PSG. C’est très aisé de jouer le vendredi quand tu gagnes, parce que tu peux regarder les matchs tranquillement. Et eux jouent avec ça en tête, lance le coach de Lens en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. On est toujours dans notre volonté de marquer le nombre de points qu’on vise de manière à pouvoir attaquer l’Europe. On est à deux victoires de cet objectif. Le fait d’avoir repris la première place ce soir est quelque chose de positif, mais ce qui compte, c’est le compteur à points. Je ne pense pas qu’on se batte sur du long terme avec le PSG. »





