Pierre Sage salue la classe du PSG avec Presnel Kimpembe

À l’issue de la victoire du PSG contre Lens, le club de la capitale a rendu hommage à Presnel Kimpembe. Pierre Sage, le coach lensois, a salué le beau geste du PSG pour son titi. 

Après 20 ans au PSG, Presnel Kimpembe quitte le club de la capitale pour poursuivre sa carrière au Qatar. Ce dimanche après-midi, après la victoire du PSG contre Lens lors de la quatrième journée de Ligue 1 (2-0), les Rouge & Bleu ont rendu hommage à leur titi. Un moment émouvant qui a été salué par Pierre Sage, au micro de BeIN Sports 1.

« Je trouve que c’est très bien que le club respecte ce genre de parcours et honore tout ce qu’il a fait ici »

« Je trouve que c’est très bien que le club, l’institution, respecte ce genre de parcours et honore tout ce qu’il a fait ici. Il a eu une fin de période difficile ici avec ses blessures, mais il a toujours gardé la foi, l’engagement nécessaire pour accompagner l’équipe dans les grands résultats qu’ils ont eus l’an dernier. Chapeau au club et à lui-même. » 

