Pierre Sage s’oppose au report du match Lens/ PSG

Alors que le choc entre le PSG et le RC Lens est programmé le 11 avril prochain, le club artésien ne veut pas entendre parler d’un report.

Le mois d’avril du PSG s’annonce très chargé. Entre ses deux matches des quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool (8 et 14 avril), le club de la capitale doit disputer une rencontre cruciale dans la course au titre sur la pelouse du RC Lens (11 avril à 17h sur beIN SPORTS 1). Comme pour sa rencontre face au FC Nantes, l’idée d’un report avait été évoquée ces derniers jours afin de permettre aux Rouge & Bleu de préparer dans les meilleures conditions leur double confrontation face aux Reds.

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« On n’a pas à subir ces choses-là »

Mais cette idée ne plaît pas aux Sang & Or. En marge de la large victoire face à Angers (5-1) ce vendredi, qui a permis au RC Lens d’occuper provisoirement la tête du championnat, l’entraîneur Pierre Sage s’est clairement opposé à un report de cette rencontre face au PSG : « Nous, de base, on n’est pas d’accord. Du haut de la pyramide, on n’est pas d’accord. Nous, on a joué un match de Coupe de France. On nous l’a programmé un jeudi (face à Lyon, ndlr). Il a fallu aller jouer le dimanche contre Metz », a t-il déclaré en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par RMC Sport, avant de poursuivre. « Je comprends que le fait d’avoir plus de repos permette d’être performant. Ils l’ont confirmé lors de leur match face à Chelsea. C’est un club qui est très performant et dans plusieurs compétitions. Ils connaissent aussi les contraintes. De notre côté, il ne reste qu’une date. On n’a pas à subir ces choses-là. » Aussi interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, n’est pas entré dans les détails : « Je voudrais attendre encore des nouvelles. Chaque équipe cherche à trouver les meilleures conditions pour jouer la compétition mais on peut comprendre l’intérêt de chaque équipe. »

Selon les informations de RMC, aucune demande de report n’a été faite pour l’instant au RC Lens. Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, face à Toulouse le 21 avril prochain, le club artésien dispose de très peu de marges dans son calendrier en cas de report.