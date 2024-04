En entrant en jeu contre Clermont hier, Marquinhos a rejoint Jean-Marc Pilorget sur la première place des joueurs les plus capés du PSG. Ce dernier est ravi de voir le Brésilien le rejoindre.

Même si le match entre le PSG et Clermont n’a pas été le meilleur de la saison des Rouge & Bleu, et de loin, il restera dans l’histoire pour Marquinhos. Remplaçant au coup d’envoi, le capitaine parisien est entré en jeu à la 63e minute à la place de Milan Skriniar. En foulant la pelouse du Parc des Princes hier, il a joué son 435e match officiel sous le maillot des Rouge & Bleu depuis son arrivée à Paris en 2013. Il rejoint Jean-Marc Pilorget en tête des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG. Il deviendra le seul leader de ce classement mercredi soir s’il joue contre le FC Barcelone. Dans une interview accordée au Parisien, Jean-Marc Pilorget se dit fier de voir Marquinhos égaler son record.

« Assez fier de le voir en haut de cette hiérarchie »

« Il fallait bien que ça arrive de toute façon ! Je n’aurais pas eu cette réflexion il y a une dizaine d’années. Mais quand j’ai vu la carrière de Marquinhos, c’était une certitude, pour moi qu’il allait finir par se rapprocher de cette marque et réussir à battre mon record. Nous avons partagé quelques moments ensemble ces dernières semaines et je suis assez fier de le voir en haut de cette hiérarchie des joueurs qui ont disputé le plus grand nombre de matchs avec le PSG. Je suis content qu’un mec comme ça réussisse ce bel exploit. Marquant de réaliser ce record aujourd’hui, dans une époque où les joueurs changent souvent de clubs ? Oui, Marquinhos fait presque office d’exception. À mon époque, c’était plus courant, des joueurs comme Alain Giresse à Bordeaux ou Loïc Amisse à Nantes ont joué plus de 600 matchs avec leur club. C’est vrai qu’aujourd’hui, ça n’arrive plus… C’est vraiment une exception et unique ce que réalise Marquinhos. »

A voir aussi : La grosse colère de Gianluigi Donnarumma contre l’arbitrage

« Quelqu’un qui a montré une grande fidélité envers le PSG »

L’ancien défenseur du PSG (1975-1989) a ensuite vanté les qualités de l’international brésilien. « Déjà, c’est un bon joueur. C’est quelqu’un qui a montré une grande fidélité envers le PSG. Et puis je pense que c’est un mec bien. Nous avons joué au même poste de défenseur central. Il y a quand même quelques similitudes entre nous, même si les époques sont différentes. Il est arrivé très jeune dans ce club (à 19 ans en 2013) et il en est tombé amoureux. Il a fait pratiquement toute sa carrière ici. Donc, je trouve ça beau qu’il soit récompensé par ce record. Qu’est-ce que dit ce record de Marquinhos ? Quand vous parlez des blessures, je n’oublie pas que le record aurait pu être plus important si je n’avais pas connu un accident de voiture qui m’avait écarté des terrains pendant 18 mois. Mais avec des si (il sourit). Je trouve que ce record de Marquinhos donne un bon exemple de la part d’un joueur étranger qui est venu en France et qui s’est imposé dans ce pays. Il a respecté la France, il a respecté son club. C’est une belle histoire entre le PSG et lui. »

« Il est encore jeune, mais je crois qu’il a conscience que ça n’ira pas beaucoup plus loin »

Jean-Marc Pilorget a enfin évoqué la suite pour Marquinhos, et jusqu’où il pourrait emmener ce record de joueur le plus capé de l’histoire du PSG. « On m’a dit qu’il avait joué son premier match avec le PSG en Ligue des champions, face à l’Olympiakos (17 septembre 2013), et qu’il avait marqué ce jour-là. Alors quand on s’est vu récemment, je lui ai dit : « Je crois que ton dernier match avec le PSG, ça sera en finale de la Ligue des champions et c’est toi qui marqueras le but de la victoire. Et là, tu pourras partir la tête haute. » Il est encore jeune, mais je crois qu’il a conscience que ça n’ira pas beaucoup plus loin. Je crois… Pour l’avoir entendu discuter, je pense qu’il sait que, peut-être, à la fin de la saison, des choses peuvent se passer. »