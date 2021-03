Pirès : “Mbappé est assez intelligent pour faire la bonne analyse”

Ce mercredi, trois Parisiens seront concernés par les derniers matches internationaux : L’Equipe de France A avec Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé puis Colin Dagba avec les Espoirs. Auteur de prestations mitigées lors du match nul face à l’Ukraine (1-1) et la victoire au Kazakhstan (2-0), Kylian Mbappé est pressenti pour disputer la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine dès le coup d’envoi (20h45 sur M6). Pour l’ancien international français, Robert Pirès, l’attaquant du PSG “est assez intelligent” pour faire la bonne analyse sur ses performances.

“Son statut est à part : il est monté d’une catégorie. Il a beaucoup de responsabilités, en même temps c’est ce qu’il a voulu. Il les a obtenus soit du côté du PSG, soit du côté de notre sélectionneur, donc quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise, il sera automatiquement jugé. C’est vrai que sur les deux derniers matchs on ne l’a pas vu, et je pense qu’il en est conscient. Maintenant à lui de réagir, de prendre ces critiques et bien les analyser. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du sportif de haut niveau”, a souligné Robert Pirès sur RTL. “Ce qu’il faut dire à Kylian c’est que quand ça ne va pas, ou qu’il ne fait pas un grand match, il faut juste trouver les formules, parce qu’après il y a aussi l’égo, je crois que ça il ne faut pas l’oublier. Mais connaissant un peu le joueur, il est assez intelligent pour faire la bonne analyse.”