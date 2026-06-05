Pisté par le PSG, Aleksey Batrakov sort du silence

Ces derniers jours, le nom d’Aleksey Batrakov a été associé au PSG. Si ce dossier s’est refroidi, l’international russe (20 ans) est sorti du silence et a évoqué la rumeur PSG.

Pour renforcer son secteur offensif, le PSG a pensé à Aleksey Batrakov. L’international russe (20 ans) a brillé avec le Lokomotiv Moscou cette saison (36 matches toutes compétitions confondues, 17 buts, 12 passes décisives). Il a tapé dans l’œil de Luis Campos et des dirigeants parisiens. Son agent avait même récemment expliqué qu’il y avait 95% de chances d’être un joueur du PSG. Mais hier, Le Parisien a expliqué que le club de la capitale ne devrait pas poursuivre dans ce dossier, privilégiant d’autres pistes. Le principal intéressé ne s’était pas encore exprimé depuis le début des rumeurs. C’est désormais chose faite, lui qui a accordé une interview au média Sport24.ru. Dans cette dernière, il a évoqué la photo de lui avec un t-shirt avec le logo du PSG avant de parler de l’intérêt des Rouge & Bleu.

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« C’était une blague. Ces derniers temps, on parle beaucoup trop de moi et d’un possible transfert. J’essaie de l’ignorer. Surtout quand on me critique et qu’on écrit que je ne le mériterais pas. Si quelque chose se passe entre les clubs, les agents m’en informent. Mais pour l’instant, étant en sélection, j’ai demandé à ne rien dire« , lance le milieu offensif avant de vanter les qualités de Khvicha Kvaratskhelia. Le parcours de Khvicha est éloquent : tout le monde a sa chance. Si vous arrivez en Europe, tout est entre vos mains. Khvicha est excellent, il fait preuve d’une qualité exceptionnelle. » Aleksey Batrakov a enfin expliqué qu’il avait supporté le PSG lors de la finale de Ligue des champions contre Arsenal. « Qui j’ai supporté lors de la finale de la Ligue des champions ? Le PSG. Surtout grâce à Safonov. Le PSG est plus intéressant. Le style d’Arsenal ne me plaît pas : ils ont joué un football très défensif toute la saison. Le scénario du match était donc logique après le but rapide d’Havertz. Mais ce n’était certainement pas ennuyeux. »