Pisté par le PSG, Ayyoub Bouaddi prolonge avec Lille

Ces derniers jours, le nom d’Ayyoub Bouaddi a été associé au PSG. Le jeune milieu de terrain (18 ans) a prolongé son contrat avec Lille jusqu’en juin 2029.

Le PSG cherche à se renforcer à chaque mercato. Depuis deux ans, il mise sur la jeunesse pour son recrutement. Ces derniers jours, le nom d’Ayyoub Bouaddi a été associé au club de la capitale. Performant avec Lille, le jeune milieu de terrain (18 ans) attise les convoitises des plus grands clubs européens. Si des rumeurs évoquaient un dossier très avancé avec le PSG, ce ne serait pas le cas, le club de la capitale souhaitant passer à l’action plutôt l’été prochain. Arsenal, qui serait prêt à offrir 45 millions d’euros dès cet hiver, Chelsea, Manchester City, Manchester United et Liverpool aimeraient se l’offrir.

Lié à Lille jusqu’en juin 2029

Sachant qu’il sera difficile de le conserver, Lille souhaitait prolonger son contrat, lui qui courait jusqu’en juin 2027, avant d’ouvrir possiblement la porte à un départ l’été prochain. Et hier soir, avant la rencontre entre le club nordiste et Marseille, remportée par les Lillois (1-0) grâce à un but d’Ethan Mbappé, Ayyoub Bouaddi a officialisé sa prolongation de contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2029. Selon les rumeurs, Lille voudrait récupérer 50 millions d’euros pour son international Espoirs français l’été prochain.