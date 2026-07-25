Pisté par le PSG, Crysencio Summerville rejoint officiellement Al-Hilal

Ces dernières semaines, le nom de Crysencio Summerville a été associé au PSG. Ce dernier ne rejoindra pas Paris, lui qui a signé avec Al-Hilal contre 80 millions d’euros.

Lors de chaque mercato, le PSG est associé à de très nombreux joueurs. Ces dernières semaines, on évoquait un intérêt du club de la capitale pour Crysencio Summerville. Relégué en deuxième division anglaise avec West Ham, l’international néerlandais souhaitait quitter les Hammers. Alors qu’il avait plusieurs courtisans en Europe, le milieu offensif (24 ans) va finalement rejoindre l’Arabie saoudite.

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Un contrat de quatre ans pour Summerville

Crysencio Summerville va en effet rejoindre Al-Hilal. Il a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2030, avec le club saoudien. Ce transfert aurait coûté 80 millions d’euros à Al-Hilal. Pour renforcer son attaque, le PSG devra donc se tourner vers d’autres pistes. Ces dernières semaines, il a été associé à plusieurs joueurs, comme Yan Diomande ou bien encore Ferran Torres.