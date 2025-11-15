Pisté par le PSG, Daniel Muñoz s’exprime sur les rumeurs mercato

Dans la short-list du PSG pour renforcer sa défense cet hiver, le latéral droit de Crystal Palace, Daniel Muñoz, s’est exprimé sur les rumeurs autour d’un potentiel départ.

Avec un effectif décimé par les blessures depuis le début de saison, le PSG compte bien renforcer son effectif cet hiver pour répondre aux différents objectifs. La direction parisienne chercherait notamment à recruter au poste de latéral droit pour trouver une doublure à Achraf Hakimi. Et selon certaines sources, le nom de Daniel Muñoz, joueur de Crystal Palace jusqu’en juin 2028, serait dans la short-list des Rouge & Bleu.

« On verra bien à l’approche du mercato hivernal »

Présent avec la sélection de la Colombie durant cette trêve internationale, Daniel Muñoz a été interrogé sur les différentes rumeurs à son sujet, dans des propos rapportés par Foot Mercato. Et celui-ci ne ferme pas la porte à un départ cet hiver : « On parle beaucoup de différents clubs. Jouer pour l’un d’eux serait un rêve, que ce soit Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United. Je travaille dur pour y parvenir. Je me donne à fond chaque jour pour peut-être attirer leur attention. Pour l’instant, je me concentre sur mon club, sur mes performances à Crystal Palace. Je ne suis pas vraiment au courant des rumeurs. Je n’ai aucune information sur un éventuel intérêt de ces équipes. On verra bien à l’approche du mercato hivernal. Pour le moment, je suis pleinement concentré sur mes deux matchs avec l’équipe nationale. »