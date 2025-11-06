Pisté par le PSG, Dayot Upamecano aurait trouvé un accord avec un club

Dayot Upamecano arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Le PSG le suivrait pour renforcer sa défense. Mais ce dernier aurait déjà un accord verbal avec un autre club.

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG penserait à Dayot Upamecano. L’international français est dans sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich et n’a pas encore trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. Il attise les convoitises de plusieurs clubs, dont le PSG, qui aimerait s’offrir ses services. Le club de la capitale aimerait le récupérer libre de tout contrat l’été prochain. Mais il n’est pas le seul sur le dossier, puisque le Real Madrid s’intéresserait aussi à lui, alors que le Bayern Munich aimerait le convaincre de prolonger.

Le Real Madrid en fait sa priorité pour renforcer sa défense

Selon les informations de Foot Mercato, le Real Madrid aurait fait de Dayot Upamecano sa priorité pour renforcer sa défense centrale. Le média footbalistique indique que l’international français aurait déjà un accord verbal avec le club madrilène. Foot Mercato indique que le PSG suit également avec la plus grande attention ce dossier, alors que Dayot Upamecano a aussi entre les mains une offre de prolongation du Bayern Munich, avec lequel il n’y a pas encore d’accord. L’international français est passé devant un de ses coéquipiers chez les Bleus, Ibrahima Konaté pour le Real Madrid. Ce dernier, également suivi par le PSG et le FC Barcelone, selon Foot Mercato, aimerait rejoindre les Merengue, lui qui n’a pas encore répondu aux propositions de contrat faites par Liverpool. Mais il n’est plus la priorité du Real, conclut Foot Mercato.