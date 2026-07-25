Pisté par le PSG, Diomande devrait rejoindre le Real Madrid

Si le PSG était intéressé par Yan Diomande, il devra se pencher sur un autre joueur pour renforcer son attaque. Le Real Madrid et Leipzig seraient proches de trouver un accord pour le transfert de l’international ivoirien.

Pour renforcer son attaque, le PSG pensait à Yan Diomande. Selon les dernières rumeurs, l’international ivoirien de Leipzig ne voulait que le PSG pour son futur, avec qui il avait trouvé un accord pour un contrat de cinq ans. Il n’attendait que l’accord entre les deux clubs. Mais les dirigeants allemands se sont montrés trop gourmands, le PSG ne souhaitant pas faire des folies dans ce dossier. Ces dernières heures, on évoquait une avancée significative du Real Madrid dans ce dossier, avec une offre de 100 millions d’euros (90 plus 10 millions de bonus), refusée par Leipzig. Malgré ce refus, les Madrilènes n’ont pas abdiqué et seraient proches de rafler la mise.

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Le Real Madrid devrait débourser 120 millions d’euros

Selon les informations de Foot Mercato, le Real Madrid serait proche de trouver un accord avec le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomande. « Les deux directions travaillent sur un transfert avoisinant 120 M€, bonus inclus. Le joueur a lui déjà donné son feu vert pour rejoindre la capitale espagnole », assure le média footbalistique. Ce dernier indique que le PSG, qui avait la préférence du joueur, a préféré se retirer, refusant de surpayer. De son côté, Matteo Moretto explique que l’international ivoirien (19 ans) donne désormais sa priorité absolue au Real Madrid et s’est mis d’accord avec le club pour son futur contrat. Le journaliste confirme que les négociations se sont intensifiées entre le Real Madrid et le RB Leipzig ces dernières heures. Ben Jacobs, lui explique que le Real Madrid avance rapidement dans les négociations pour Yan Diomande et est maintenant confiant de pouvoir conclure un accord. De son côté, Fabrizio Romano indique que si le PSG n’a pas conclu le dossier Yan Diomande, il y a deux raisons. La première, le prix demandé par Leipzig était jugé trop important par les dirigeants parisiens. La deuxième, le flou autour de son entourage. Le spécialiste du mercato explique que Yan Diomande aurait signé avec deux agences qui se battraient pour avoir des accords.

🚨 BREAKING: Real Madrid moving quickly in talks for Yan Diomande and now confident of agreeing a deal.



🤝 @alex_crook https://t.co/dsK7vh9xWK — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 25, 2026

🚨⚪️ Understand Yan Diomande has opened doors to Real Madrid move as positive talks took place over contract terms.



Real Madrid will return with new bid after €100m package proposal rejected, as revealed.



PSG in contact for weeks but no club to club deal so far. pic.twitter.com/vyTg1on6SD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026



