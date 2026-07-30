Pisté par le PSG, Eli Junior Kroupi sera absent plusieurs mois

Courtisé par de nombreux clubs européens, l’attaquant de Bournemouth Eli Junior Kroupi s’est fait opérer du pied, ce qui compromet fortement un transfert dès ce mercato estival.

En une seule saison en Premier League, Eli Junior Kroupi a confirmé tout son talent. L’ancien joueur du FC Lorient sort d’une saison très prometteuse avec Bournemouth (13 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues) et attise les convoitises des plus grands clubs européens. En effet, le FC Barcelone, Manchester City et le PSG ont inscrit son nom dans leur short-list pour renforcer leur secteur offensif.

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Entre trois et quatre mois d’absence pour Kroupi

Si les Cherries ne semblent pas vendeurs pour cet été, des offres supérieures à 100 M€ pourraient finalement les convaincre de céder leur attaquant de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2030. Cependant, une vente ne devrait pas avoir lieu dès ce mercato estival. En effet, alors qu’il était en stage avec son équipe en Autriche, l’international Espoirs français a été victime d’une blessure importante au pied. De retour en Angleterre ce mercredi, le jeune attaquant a dû être opéré, en raison d’une fracture du cinquième métatarse. Selon The Athletic, il devrait manquer entre trois et quatre mois de compétition et faire son retour en octobre. Un coup dur dans la progression du Français de 20 ans, mais aussi un frein aux ambitions de ses nombreux courtisans

Pour rappel, selon RMC Sport, Eli Junior Kroupi compte des partisans au sein du champion d’Europe. « Comme à tous les postes, les dirigeants parisiens restent attentifs aux jeunes à fort potentiel, l’idée étant de les acheter avant qu’ils n’explosent », avait expliqué le média sportif.