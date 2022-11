Pisté par le PSG, Endrick évoque son avenir

Endrick, le jeune attaquant de Palmeiras (16 ans), est la nouvelle pépite du football Brésilien. Il attise les convoitises des plus grands clubs, dont le PSG. Ce dernier est sorti du silence afin d’évoquer son avenir.

Depuis plusieurs jours, le nom d’Endrick est associé au PSG. Le jeune attaquant de Palmeiras (16 ans) est dans le viseur des plus grands clubs d’Europe. Outre les Rouge & Bleu, il serait dans le viseur de Chelsea, du Real Madrid ou bien encore du FC Barcelone. Luis Campos – le conseiller sportif du club parisien – se serait rendu récemment au Brésil pour observer la pépite auriverde. Alors qu’une offre du PSG avait été avancée, ses proches ont démenti. Le joueur n’a pas encore fait son choix et écoutera les offres avant de faire son choix.

« J’aimerais jouer la Ligue des champions dans 2, 3 ou 4 ans »

Un départ de Palmeiras ne pourra pas intervenir avant 2024, à sa majorité. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Endrick a évoqué son avenir. « J’aimerais jouer la Ligue des champions dans deux, trois ou quatre ans. Je suis ouvert à tous les clubs, j’attends la meilleure proposition pour moi et ma famille« , explique le crack brésilien. Il ne ferme donc aucune porte et sans nul doute qu’il fera les gros titres de la presse sportive du monde entier dans les prochains mois et même années.