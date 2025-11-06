Pisté par le PSG, Eric Garcia ne voudrait pas quitter le Barça

Le PSG pourrait décider de recruter en défense après les blessures d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Il penserait à Eric Garcia. Mais ce dernier ne voudrait pas quitter le FC Barcelone.

Le PSG n’a pas été épargné par les blessures ces dernières semaines. S’il n’avait pas envisagé de recruter cet hiver, cette nouvelle pourrait le faire changer, notamment en défense. Ces dernières heures, le nom d’Eric Garcia avait été avancé. Sa polyvalence, lui qui peut jouer en défense centrale et à droite, plairait à Luis Enrique, qui aimerait faire venir son compatriote, qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le FC Barcelone.

Des discussions autour d’une prolongation de contrat

Mais selon les informations de Mundo Deportivo, un départ du Barça ne serait pas dans la tête de l’international espagnol (24 ans), malgré l’intérêt du PSG. Eric Garcia serait en effet en discussion avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Son souhait serait de poursuivre l’aventure avec le club catalan. Deco, le directeur sportif des Catalans, se serait déjà entretenu à plusieurs reprises avec l’agent d’Eric Garcia, afin de lui proposer un contrat à long terme, avance Mundo Deportivo. Le quotidien sportif catalan conclut en indiquant que les deux parties espèrent que ces discussions aboutiront à un nouvel accord très rapidement.