Pisté par le PSG, Eric Garcia prolonge officiellement avec le Barça

Avec la blessure d’Achraf Hakimi, le PSG penserait à renforcer sa défense. Plusieurs noms ont été associés au club de la capitale ces dernières semaines, dont celui d’Eric Garcia. En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le FC Barcelone, l’international espagnol (24 ans) plaisait aux dirigeants parisiens, lui qui peut évoluer au poste de latéral droit et en défense centrale. Une polyvalence qui plaît à Luis Enrique, qui apprécie que ses joueurs puissent jouer à plusieurs postes. Mais le PSG va devoir se tourner vers une autre piste.

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2031

Si cette piste semblait compliqué, le joueur ne souhaitant pas quitter le FC Barcelone, elle est définitivement à oublier pour le PSG. En effet, le club espagnol a annoncé ce vendredi la prolongation d’Eric Garcia. Ce dernier est désormais lié avec les Blaugranas jusqu’en juin 2031. Le leader de la Liga indique que la cérémonie de signature officielle aura lieu jeudi 11 décembre à 13h30 dans les bureaux de la présidence, et le joueur s’adressera ensuite aux médias. Dans son communiqué, le Barça explique : « Avec cette prolongation de contrat, le FC Barcelone réaffirme son engagement envers un joueur issu de La Masia et véritable modèle pour les jeunes du centre de formation blaugrana. Ses performances, sa maturité et son dévouement ont été des facteurs déterminants dans la décision de prolonger son contrat avec le Club. Le FC Barcelone se réjouit de pouvoir compter sur la présence d’Eric Garcia, qui continuera d’apporter son talent, son leadership et sa stabilité au projet sportif blaugrana. »