Pisté par le PSG, Eric Garcia va prolonger avec Barcelone

Le PSG pourrait renforcer sa défense dans les mois à venir. Le nom d’Eric Garcia a été avancé il y a quelques semaines. Mais ce dernier va prolonger avec le Barça.

Avec l’absence d’Achraf Hakimi pendant plusieurs semaines, le PSG penserait à recruter un défenseur pouvant évoluer dans le couloir droit mais également en défense centrale. Ces dernières semaines, le nom d’Eric Garcia a été avancé. L’international espagnol (24 ans) arrive en fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone. Son profil plaît énormément à Luis Enrique. Mais cette piste va rapidement se refermer.

A lire aussi : Mercato : Pourquoi Eric Garcia aurait recalé le PSG

Ne manque plus que l’officialisation

En effet, selon les informations de Matteo Moretto, Eric Garcia a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour une prolongation de contrat. Le journaliste spécialiste du mercato ne donne pas la durée du futur contrat du défenseur. Il ne manque plus que l’annonce officielle du FC Barcelone pour valider cette prolongation, conclut Matteo Moretto. Si le PSG veut renforcer son poste de latéral droit lors du mercato hivernal, il devra donc se tourner vers d’autres pistes. Le nom de Daniel Muñoz, international colombien de Crystal Palace, a également été cité dans les pistes du PSG.