Dans les prochains jours, le PSG devrait officialiser l’arrivée de Christophe Galtier sur son banc. L’actuel entraîneur de Nice a trouvé un accord avec les dirigeants parisiens autour d’un contrat de deux ans avec une année en option. Il faut attendre un accord avec Mauricio Pochettino pour que tout s’accélère. Plus tôt dans la semaine, on nous a expliqué que l’ancien coach de Lille allait venir à Paris avec cinq personnes. Ce ne sera pas avec Jorge Maciel.

Paulo Fonseca veut le conserver à Lille

Comme le PSG, Lille va changer d’entraîneur. Jocelyn Gourvennec a été remercié un an seulement après son arrivée en remplacement de…Christophe Galtier et devrait être remplacé par Paulo Fonseca. Selon les informations de L’Equipe, le technicien portugais voudrait conserver Jorge Maciel, qui arrive en fin de contrat le 30 juin. Pisté par le PSG pour devenir un des adjoints de Galtier, qu’il a connu à Lille, le Portugais devrait rester à Lille. « Il a échangé avec Fonseca, qui souhaite le voir continuer en sa compagnie. Compatriote du futur entraîneur et connaissant bien la Ligue 1 et le groupe, il serait une interface idéale« , conclut le quotidien sportif.