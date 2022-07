Pisté par le PSG, Lucas Hernandez évoque son avenir

Pour renforcer sa défense, le PSG pense depuis plusieurs semaines à Milan Skriniar. Mais les dirigeants parisiens ciblent aussi d’autres joueurs comme Nordi Mukiele, qui devrait être officialisé dans les prochaines heures, ou bien encore Lucas Hernandez. Ces derniers jours, la presse allemande indiquait que les Rouge & Bleu étaient intéressés par l’international français mais que le Bayern Munich le considérait comme intouchable. Dans une interview accordée à Sport 1, le principal intéressé a évoqué son avenir.

« Je suis très heureux et reconnaissant de jouer pour le Bayern«

« Je veux tout gagner chaque année, c’est ce qui me motive. Surtout en Ligue des Champions, nous voulons et devons nous améliorer, la fin de la Ligue des Champions en quarts de finale contre Villarreal nous a fait beaucoup de mal la saison dernière. Ce n’est pas suffisant pour que nous réussissions en Bundesliga. C’est ainsi que nous pensons tous, y compris l’entraîneur. Mon avenir ? Voyons! Je suis très heureux et reconnaissant de jouer pour le Bayern. Nous discuterons de tout le reste en temps voulu.«