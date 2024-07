Le PSG souhaite renforcer son effectif avec des jeunes joueurs français prometteurs. Outre Désiré Doué, il piste Maghnes Akliouche. L’Inter Milan a bougé dans ce dossier.

Après Bradley Barcola la saison dernière, le PSG aimerait s’offrir une nouvelle pépite française lors de ce mercato estival 2024. Les noms de Leny Yoro, Désiré Doué et Maghnes Akliouche ont été avancés. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’AS Monaco, Akliouche (22 ans) attise les convoitises des plus grands clubs européens. Le PSG, le RB Leipzig, Crystal Palace et l’Inter Milan se seraient renseignés sur l’international espoirs français, que Monaco espère conserver encore au moins un an.

A voir aussi : Un club anglais vient concurrencer le PSG dans le dossier Akliouche

Offre refusée par l’AS Monaco

Selon les informations de l’Equipe, un club serait passé à l’action dans ce dossier ces derniers jours. En effet, l’Inter Milan aurait fait une offre orale de 25 millions d’euros, hors bonus, à l’AS Monaco pour son jeune milieu offensif. Mais le Club du Rocher, « comme avec les autres équipes, n’a même pas souhaité ouvrir les négociations », lance le quotidien sportif. L’ASM compte en effet conserver son joyau et aimerait même le convaincre de prolonger son contrat, conclut l’Equipe.