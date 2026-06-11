Pisté par le PSG, Maghnes Akliouche ouvre la porte à un départ de Monaco

Le nom de Maghnes Akliouche est associé au PSG depuis plusieurs mois. L’international français a ouvert la porte à un départ de l’AS Monaco lors du mercato estival.

Cet été, le PSG cherchera à se renforcer à plusieurs postes précis. Il pourrait notamment se renforcer en attaque. Ces derniers mois, Maghnes Akliouche a été associé au PSG, lui qui était déjà dans le viseur des dirigeants parisiens l’été dernier. Mais les demandes de l’AS Monaco pour laisser filer son international français avaient repoussé le PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club du Rocher, Maghnes Akliouche a ouvert la porte à un départ.

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« Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui »

« Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale, lance Maghnes Akliouche dans une interview accordée à Nice Matin. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer. » Il a également évoqué la victoire du PSG en Ligue des champions contre Arsenal. « Très beau match. Félicitations aux Parisiens, c’est bien pour eux et pour la France aussi. Le faire deux années de suite, c’est très beau. On peut se souvenir qu’on a réussi un petit peu à les mettre en difficulté cette saison avec Monaco. Affronter un double champion d’Europe élève le niveau de la Ligue 1. »