Pisté par le PSG, Marcus Thuram a finalement choisi l’Inter

Dans le viseur du PSG en vue de la saison prochaine, Marcus Thuram ne signera pas en terre parisienne. L’attaquant tricolore a apparemment fait son choix et c’est vers l’Inter qu’il se dirige aujourd’hui.

De nombreuses lignes devraient bouger au PSG la saison prochaine. Entre départs et arrivées, Luis Campos espère bien remodeler l’effectif qui sera bientôt à la disposition de Luis Enrique. Et, alors qu’il se trouve en fin de contrat avec le Borussia M’Gladbach, Marcus Thuram représentait une belle opportunité de marché du haut de ses 25 ans. Problème, face au flou entourant son hypothétique intégration à Paris, le joueur prend la direction de l’Italie et de la Serie A.

L’Inter a su convaincre Marcus Thuram

Il y a quelques semaines de cela, le PSG était annoncé comme le grand favori dans la course au recrutement de Marcus Thuram. Le RB Leipzig et surtout le Milan AC s’étaient également positionnés. Un autre prétendant, intéressé de longue date, attendait toutefois son heure pour frapper. Ce club, c’est l’Inter. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Nerazzurri ont parfaitement calculé leur coup. En effet, comme annoncé par Santi Aouna et confirmé par Sky Italia dans la foulée, Marcus Thuram va bel et bien s’engager pour une durée de cinq ans avec le dernier finaliste de la Ligue des Champions. En terre lombarde, l’ancien guingampais aurait obtenu des garanties sur son futur temps de jeu, ainsi que sur son positionnement, lui qui désir s’installer en tant que numéro 9. Des garanties dont il n’avait pas l’assurance s’il décidait de rejoindre son ami Kylian Mbappé au PSG.