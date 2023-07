Rasmus Hojlund se trouverait dans les petits papiers du PSG et de Manchester United. Des Red Devils qui seraient d’ailleurs sur le point de rafler la mise dans ce dossier.

Il reste encore plus d’un mois au PSG pour dégoter son nouveau numéro 9. Luis Campos s’attèle donc à sonder le marché et prospecte un peu partout dans cette optique. Depuis plusieurs semaines, les noms associés au club de la capitale se sont ainsi multipliés. D’Harry Kane, en passant par Randal Kolo Muani, Victor Osimhen ou encore Dusan Vlahovic. Dernièrement, un autre profil, inconnu du grand public, a également émergé, celui de Rasmus Hojlund. L’avant-centre de 20 ans sort d’une saison très prometteuse sous la tunique de l’Atalanta en Serie A.

Le PSG définitivement dépassé pour Rasmus Hojlund ?

Rasmus Hojlund, âgé de seulement 20 ans, a scoré à 9 reprises en 35 rencontres en Italie en 2022-2023. Surtout, il possède des caractéristiques recherchées par le PSG : grand (1m91), il sait jouer en pivot en plus d’avoir une mobilité très intéressante sur le front de l’attaque. Il se place surtout comme l’un des grands espoirs à ce poste au sein de la planète football. Manchester United peut toutefois se targuer de pouvoir jouir d’une longueur d’avance dans ce dossier. Une longueur d’avance qui pourrait bien se révéler décisive. En effet, si un accord avec le joueur avait été évoqué du côté de la Porte de Saint-Cloud, Santi Aouna nous indique que le transfert du Danois chez les Red Devils serait désormais imminent. Un accord se profilerait aux alentours des 65 millions d’euros, plus dix millions d’euros de bonus. Le principal intéressé, lui, pourrait rapidement parapher un contrat de cinq saisons en terre mancunienne, plus une année en option. Pour rappel, le PSG ne serait, de son côté, pas vraiment enclin à dépasser la barre des 50 millions d’euros dans cette affaire.