Pisté par le PSG, Yan Diomande est la priorité de Liverpool

Le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes. Si le PSG a mis provisoirement en stand-by le sien, les rumeurs ne s’arrêtent pas pour autant. Liverpool aurait fait de Yan Diomande, une piste du PSG, sa priorité.

Si le mercato estival 2026 n’a pas officiellement ouvert ses portes, chaque jour ou presque le PSG est associé à un joueur. Comme expliqué par Luis Campos, le mercato parisien est actuellement en stand-by afin de concentrer toute l’énergie du club de la capitale sur la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain. Malgré cela, cela n’empêche pas les rumeurs autour des Rouge & Bleu de circuler quasiment quotidiennement. Ces dernières semaines, on évoquait un intérêt du PSG pour Yan Diomande. L’ailier a brillé avec le RB Leipzig cette saison (36 matches toutes compétitions confondues, 13 buts, 10 passes décisives) et a attisé les convoitises des plus grands clubs européens. Le club de la capitale penserait à lui pour renforcer ses ailes.

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Le RB Leipzig demande une très grosse somme pour le lâcher

Mais selon les informations de The Athletic, si le PSG reste un concurrent sérieux dans ce dossier, Liverpool en a fait sa priorité de recrutement afin de remplacer Mohamed Salah. Il y a déjà eu des discussions entre les Reds et l’entourage de l’international ivoirien (19 ans) et un accord peut intervenir, assure The Athletic. Si le club anglais arrive à trouver un accord avec Yan Diomande, des discussions entre les deux clubs auront alors lieu. Pour son joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2030, le RB Leipzig demanderait pas moins de 100 millions d’euros, conclut David Ornstein.